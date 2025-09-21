Milena e Giorgia come sono morte le due 21enni investite mentre andavano alla festa di paese | l' autista del furgone positivo alla droga Due giorni di lutto

Due paesi sconvolti e increduli, due giorni di lutto e festa sospesa: un incidente stradale con due giovanisssime vittime. La tragedia la notte di sabato a Brivio (Lecco): sono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Milena e Giorgia, come sono morte le due 21enni investite mentre andavano alla festa di paese: l'autista del furgone positivo alla droga. Due giorni di lutto

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, chi sono le 21enni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Arrestato l’investitore, un 34enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 34enne residente all'estero

Milena e Giorgia, come sono morte le due 21enni investite mentre andavano alla festa di paese: l'autista del furgone positivo alla droga. Due giorni di lutto - Le due vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio (Lecco) sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni ... leggo.it scrive

Milena Marangon e Giorgia Cagliani morte a 21 anni investite da un furgone, travolte alle spalle mentre andavano a una festa. Fermato un 30enne - Sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni morte nella tarda serata di sabato 20 settembre in un incidente avvenuto a Brivio, provicnia di Lecco. Lo riporta leggo.it