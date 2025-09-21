Milena e Giorgia chi erano le ragazze travolte e uccise da un furgone a Brivio | arrestato il conducente

Le due giovani si stavano recando alla festa del paese, ferita l’amica. Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, sono morte dopo essere state travolte da un furgone mentre, insieme a un’amica, si stavano recando alla festa del paese sul lungo Adda. Le giovani abitavano a Paderno d’Adda e facevano parte della Consulta Giovani, realtà molto attiva sul territorio. La terza ragazza del gruppo, Chiara, 20 anni, residente a Robbiate, è rimasta miracolosamente illesa. La dinamica dell’incidente: cosa è successo davvero?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milena e Giorgia, chi erano le ragazze travolte e uccise da un furgone a Brivio: arrestato il conducente

