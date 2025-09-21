Milano Wine Week 2025 il vino protagonista in città per 10 giorni La guida
Milano, 21 settembre 2025 – Oltre 200 eventi diffusi in tutta la città, un headquarter al Milan Marriott Hotel di via Washington 66 punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale, 100 top sommelier provenienti da tutto il Paese e due ospiti d'onore il Sudafrica e la Georgia che saranno protagonisti con le loro etichette più prestigiose di walk around tasting ed eventi dedicati. Torna dal 4 al 12 ottobre la Milano Wine Week. Giunta all'ottava edizione propone un calendario ricco appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - wine
La Milano Wine Week. Ritorna la vigna urbana all’ombra della Madonnina
Torna la Milano Wine Week. La città alza i calici
https://horecanews.it/milano-wine-week-parte-il-conto-alla-rovescia-per-lottava-edizione Vendemmie - facebook.com Vai su Facebook
L’autunno milanese profuma di vino e innovazione ? #Milano #WineWeek - X Vai su X
Milano Wine Week 2025, il vino protagonista in città per 10 giorni. La guida; Vino, il 4 ottobre al via l’ottava edizione di “Milano Wine Week”; Milano Wine Week 2025: la capitale del vino accende Milano dal 4 al 12 ottobre.
Milano Wine Week 2025, il vino protagonista in città per 10 giorni. La guida - Oltre 200 eventi, 100 top sommelier e altrettante etichette provenienti da tutto il mondo in un calendario ... Segnala ilgiorno.it
Vino, il 4 ottobre al via l’ottava edizione di “Milano Wine Week” - (askanews) – La “Milano Wine Week” torna dal 4 al 12 ottobre per l’ottava edizione e mette in moto il conto alla rovescia verso il decennale. Si legge su askanews.it