Milano, 21 settembre 2025 – Oltre 200 eventi diffusi in tutta la città, un headquarter al Milan Marriott Hotel di via Washington 66 punto di riferimento per il mondo dell’hospitality internazionale, 100 top sommelier provenienti da tutto il Paese e due ospiti d'onore il Sudafrica e la Georgia che saranno protagonisti con le loro etichette più prestigiose di walk around tasting ed eventi dedicati. Torna dal 4 al 12 ottobre la Milano Wine Week. Giunta all'ottava edizione propone un calendario ricco appuntamenti che uniscono lifestyle, cultura, innovazione, intrattenimento e naturalmente grandi etichette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Wine Week 2025, il vino protagonista in città per 10 giorni. La guida