Milano si schianta con l’auto e arriva la polizia | 86 dosi di cocaina trovate dentro alcuni calzini Arrestato

Milano, 21 settembre 2025 – La polizia ha arrestato un italiano di 31 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Venerdì pomeriggio, durante un ’attività di contrasto allo spaccio condotta dalla sezione antispaccio della Squadra mobile in zona viale Papiniano, gli agenti hanno notato un’utilitaria guidata da un uomo, che procedeva con atteggiamento circospetto. Il veicolo è stato seguito fino a viale Famagosta, dove ha svoltato improvvisamente in via Santander andando a urtare un’altra auto con un uomo alla guida. Gli agenti hanno fermato i due per verificare che non avessero riportato ferite e il 31enne si è subito dimostrato molto nervoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

