Milano Fashion Week non solo sfilate | ecco 9 imperdibili eventi a scrocco o quasi aperti al pubblico | LA GUIDA
Capsule, mostre, cene con vista mozzafiato, cacce al tesoro e musica dal vivo. La città di Milano è pronta per l’inizio della Fashion Week, che si terrà dal 23 al 29 settembre. Oltre alle sfilate ed agli eventi ad invito esclusivo (eccetto stampa, addetti ai lavori, creator, vip e pochi altri “privilegiati”), ci sono altri lati della Fashion Week. Vari, inclusivi e, soprattutto, a costi bassissimi. Se non addirittura azzerati. Stiamo parlando di tutte quelle attività che possono essere fatte parallelamente alla Settimana della Moda. Non si sarà in passerella (o forse sì, poi capirete), ma il divertimento, i gadget e le sorprese sicuramente non mancheranno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
