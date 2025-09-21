Milano Fashion Week 2025 il calendario delle sfilate e degli eventi in programma dal 23 al 29 settembre Giro d’affari di 239 milioni

Si apre martedì, 23 settembre, una delle Settimane della Moda più dense e significative degli ultimi anni. Un’edizione che vive di contrasti: da un lato il dolore e il rispetto per la recente scomparsa di Giorgio Armani, uno dei padri fondatori del prêt-à-porter italiano; dall’altro un’energia vibrante, fatta di debutti, importanti anniversari e un impatto economico che conferma Milano come capitale indiscussa dello stile. I numeri parlano chiaro: 239 milioni di euro di indotto per il territorio, con un incremento del 12,3% sull’anno precedente, trainati da oltre 149.000 visitatori. Il calendario, con i suoi 171 appuntamenti tra sfilate fisiche, digitali e presentazioni, sarà inevitabilmente un omaggio a “Re Giorgio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week 2025, il calendario delle sfilate e degli eventi in programma dal 23 al 29 settembre. Giro d’affari di 239 milioni

Milano Fashion Week 2025, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 23 al 29 settembre - La Settimana della Moda si apre martedì 23 settembre, un'edizione all'insegna di ritorni, debutti e novità.

