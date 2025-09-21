Milano accoltellato per strada da una decina di persone | 32enne grave

Grave episodio a Milano, dove un 32enne è stato oggetto di un'aggressione di gruppo ad opera almeno di una decina di persone: accoltellato in varie parti del corpo, l'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo le poche notizie fatte filtrare finora dalle autorità, tuttora impegnate nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e identificare i responsabili, i fatti si sono verificati nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre. È all'incirca l'una, quando la vittima un egiziano di 32 anni, si trova a passare per via Pellizza da Volpedo, una traversa di via Monte Rosa in zona Amendola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

