Milano 32enne ferito con numerose coltellate in zona Amendola da una decina di persone
ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 32 anni è stato ferito con numerose coltellate questa notte, tra il 20 e il 21 settembre, nei pressi della fermata Amendola della metropolitana di Milano. Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta mentre il giovane si trovava in compagnia di due amici. L’aggressione sarebbe stata portata a termine da un gruppo di circa dieci persone, le cui motivazioni sono ancora al vaglio dei carabinieri. Il 32enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato e non risulta in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
