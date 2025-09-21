Il Milan vince e convince anche contro l’Udinese. Dopo la partita, però, può arrivare un cambio di strategia sul calciomercato in entrata Dopo l’iniziale diffidenza per la sconfitta contro la Cremonese, il Milan sta esplodendo in tutta la sua bellezza ed efficacia. La squadra sembra già avere ben impresso sopra il marchio di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non ha ancora Leao a disposizione, ma intanto si basa su un centrocampo splendido, una fase difensiva attenta e la capacità di chiudersi e ripartire. La partita contro l’ Udinese, sulla carta per nulla facile, ha mostrato un’alchimia rara e che porta per forza di cose alla vittoria. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, vittoria e cambio di strategia: il difensore arriva dalla Grecia