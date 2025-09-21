Milan show a Udine | Allegri vola al secondo posto
Il Milan di Massimiliano Allegri non si ferma più. Nella serata di Udine i rossoneri hanno offerto una prova di forza, unendo solidità difensiva e brillantezza offensiva, e con tre gol hanno piegato l’Udinese, issandosi al secondo posto della classifica. Un successo che certifica la crescita di una squadra capace di lasciarsi alle spalle le incertezze iniziali e di rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Pulisic illumina, Fofana completa il tris. Grande protagonista è stato Christian Pulisic, uomo ovunque sulla trequarti, già elogiato da Allegri alla vigilia e puntuale nel confermare sul campo le parole del tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Udinese-Milan, la difesa di ferro di Allegri è tornata: tre vittorie e nessun goal subito; Udinese-Milan, Allegri: Leao forse torna con il Napoli, Maignan in campo con il Lecce; LIVE, Udinese-Milan, le parole di Allegri in conferenza stampa.
Udinese-Milan 0-3: Pulisic show al Friuli, rossoneri al secondo posto
Milan-show: Pulisic trascina i rossoneri al 3-0 sull'Udinese