Milan-Napoli sta accadendo tutto in queste ore | il retroscena su Allegri è netto!

Manca una settimana esatta a Milan-Napoli e la tensione inizia già a farsi sentire. Il countdown è appena iniziato, ma spunta già un primo retroscena sul tecnico dei rossoneri. Parliamoci chiaro, pur non essendo decisivo, il match sarà comunque un primo spartiacque del campionato. Il Diavolo arriva da 3 vittorie consecutive, condite da altrettanti clean-sheet e il tecnico livornese sembra aver trovato una quadra impensabile un anno fa. Dunque, il Napoli dovrà fare parecchia attenzione e, dopo l’impegno in casa col Pisa, sarà tempo di preparare al massimo una delle partite più intense, affascinanti e sentite del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milan-Napoli, sta accadendo tutto in queste ore: il retroscena su Allegri è netto!

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli: imposto il divieto di trasferta ai tifosi napoletani residenti in Campania In occasione del match contro i campioni d’Italia in carica, a San Siro continuerà anche la potresta della Curva Sud ? #AcMilan #MilanNapoli #SanSiro - facebook.com Vai su Facebook

Verso #MilanNapoli, restrizioni per i tifosi campani: la decisione del Prefetto sulle vendita dei biglietti #MilanPress - X Vai su X

Savicevic: Napoli? Attento Milan, so cosa sta accadendo in queste ore; Milan-Napoli, sta accadendo tutto in queste ore: il retroscena su Allegri è netto!; Morte Diego De Vivo: un minuto di silenzio prima di Napoli-Milan.

Milan: Allegri, speriamo di avere Leao col Napoli - Non ci sarà sicuramente con il Lecce (in Coppa Italia, n ... tuttosport.com scrive

Milan-Napoli, ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania: le info e i prezzi dei biglietti - La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: i tifosi del Napoli non potranno assistere alla trasferta di ... Come scrive msn.com