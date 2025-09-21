Milan Futuro gran rimonta contro il Chievo | decide Cappelletti
L'ultima sfida risaliva al 2 dicembre 2001, ma in Serie A. Stesso punteggio di ieri, all'epoca fu decisiva la doppietta di Shevchenko. Stavolta, a Solbiate Arno, Cappelletti ha firmato la rete della vittoria ottenuta in rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
milan - futuro
