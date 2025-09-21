Il mondo delle serie Marvel sta attraversando una fase di grande trasformazione, con molteplici segnali che indicano un possibile ritorno di alcuni personaggi iconici nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Tra questi, spicca la figura di Luke Cage, interpretato da Mike Colter, il quale ha lasciato intendere un suo possibile coinvolgimento nelle future produzioni, in particolare nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. Questo articolo analizza le ultime indiscrezioni e il significato di tali sviluppi per l’universo Marvel. la potenziale partecipazione di mike colter e il ritorno di luke cage. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mike colter suggerisce un possibile ritorno nell’mcu per daredevil: born again stagione 2