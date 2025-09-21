Migranti | ‘Remigrazione’ striscione di 30 metri a Bergamo
(Adnkronos) – Uno striscione di 30 metri con la scritta “remigrazione” è stato esposto a Porta San Giacomo dal Comitato Remigrazione e Riconquista, per lanciare un messaggio sul tema immigrazione. Secondo il Comitato, nato recentemente su iniziativa di diversi movimenti identitari, “solo la remigrazione può fermare degrado e insicurezza, restituendo dignità al lavoro italiano. L’iniziativa . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: migranti - remigrazione
I danni dell'immigrazione irregolare sono sotto gli occhi di tutti e l'unica soluzione è lavorare concretamente sulla remigrazione, con tanti saluti alla sinistra che vorrebbe tutti i migranti in Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria al campo migranti sul Roja, feriti due tunisini di 18 e 30 anni - Sparatoria nella notte a Ventimiglia, in via Tenda nei pressi del cimitero dove sorge una baraccopoli che ospita numerosi migranti. Lo riporta rainews.it