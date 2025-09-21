Microsoft vuole rendere più semplice la gestione dei salvataggi condivisi tra console Xbox e PC Steam
Microsoft continua a spingere verso un ecosistema sempre più unificato tra console e PC, e il prossimo passo è la gestione dei salvataggi. Con il progetto PlayFab Game Saves, la compagnia intende rendere molto più semplice portare i progressi di gioco da una piattaforma all’altra, senza doversi preoccupare di dove si sia iniziata la partita. Se il programma Play Anywhere aveva già reso possibile il cross-save tra Xbox e Windows Store, ora l’attenzione si sposta anche su piattaforme esterne come Steam, con un salto di qualità importante. Pure Xbox segnala che il funzionamento è pensato per eliminare le complessità che finora hanno reso difficile la sincronizzazione dei salvataggi: i progressi vengono associati al gioco e non al dispositivo, consentendo di passare da console a PC in modo immediato. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: microsoft - vuole
Microsoft vuole il suo modello AI: gli investimenti per allenarlo sono ingenti - X Vai su X
Elon Musk annuncia Macrohard, azienda IA che vuole 'simulare Microsoft' solo con agenti artificiali, alimentando dibattiti nel settore Tech. https://tech.everyeye.it/notizie/elon-musk-svela-azienda-macrohard-obiettivo-simulare-microsoft-ia-823194.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft vuole rendere Windows Update una piattaforma che gestisca tutte le nostre app, anche quelle di terze parti - Microsoft sta puntando alla rendere Windows Update una piattaforma che gestisca e orchestri gli aggiornamenti di tutte le nostre applicazioni, anche quelle di terze parti. Scrive multiplayer.it