Microsoft continua a spingere verso un ecosistema sempre più unificato tra console e PC, e il prossimo passo è la gestione dei salvataggi. Con il progetto PlayFab Game Saves, la compagnia intende rendere molto più semplice portare i progressi di gioco da una piattaforma all’altra, senza doversi preoccupare di dove si sia iniziata la partita. Se il programma Play Anywhere aveva già reso possibile il cross-save tra Xbox e Windows Store, ora l’attenzione si sposta anche su piattaforme esterne come Steam, con un salto di qualità importante. Pure Xbox segnala che il funzionamento è pensato per eliminare le complessità che finora hanno reso difficile la sincronizzazione dei salvataggi: i progressi vengono associati al gioco e non al dispositivo, consentendo di passare da console a PC in modo immediato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Microsoft vuole rendere più semplice la gestione dei salvataggi condivisi tra console Xbox e PC Steam