Michele Pastorini terzo italiano alla Maratona di Berlino
Prestazione di grande livello per Michele Pastorini, atleta aretino, alla prestigiosa Maratona di Berlino. Con il tempo finale di 2h34’, Pastorini si è classificato terzo tra gli italiani in una gara che ha visto la partecipazione di oltre 80.000 atleti da tutto il mondo. Nonostante l’obiettivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
