Michela Marzano | Nel cuore della Generazione AnZia I ragazzi fragili sono il sintomo di un mondo di adulti inadeguati

All’inizio del romanzo lei chiede: cosa ci stanno gridando i giovani? Le chiedo una risposta in due parole: cosa? "Guardami, ascoltami". Si tagliano, non mangiano, si abbuffano, si drogano, rubano, hanno blackout di violenza: hanno tra i 16 e i 19 anni, sono la Generazione AnZia. I nostri figli, nipoti, alunni, i nostri ragazzi. La cui fragilità – che racchiude uno splendore negato – è al centro del nuovo romanzo corale di Michela Marzano, Qualcosa che brilla (Rizzoli), presentato ieri a Pordenonelegge. Un romanzo corale, un romanzo civile: la filosofa e scrittrice parte dal racconto di questi dolori per scavare nella società, nella politica, e ribaltare i punti di vista acquisiti: e se i disturbi della Gen Z non andassero necessariamente medicalizzati ricorrendo a quelli che Piero Cipriano definisce "manicomi chimici"? E se l’ansia adolescenziale non fosse altro che il sintomo dell’inadeguatezza degli adulti? Michela Marzano: nel suo libro scrive che sono i genitori "i primi a non saper gestire le proprie emozioni o avere fiducia in loro stessi, ma sono i figli a finire in ospedale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
