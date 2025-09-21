Personaggi tv. – Un racconto intimo e doloroso, che ha emozionato lo studio di Verissimo. Durante la prima puntata del weekend, tra gli ospiti di Silvia Toffanin, una protagonista amatissima del cinema italiano ha scelto di aprirsi su una vicenda personale rimasta finora lontana dai riflettori. Con parole semplici ma toccanti, ha svelato la lunga battaglia affrontata da sua sorella contro una malattia grave, un percorso fatto di sofferenza, speranza e amore familiare. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mia sorella si è ammalata di tumore”: il dramma della vip a “Verissimo”