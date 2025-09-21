Mi sono commosso dopo il gol io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro | il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale

Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 gialloross o, mandato in campo a sorpresa da Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37? del primo tempo. La squadra giallorossa così aggancia Milan e Napoli a quota 9, mentre la Lazio resta a 3 punti. Sorride la Roma, per Sarri e i biancocelesti è crisi nera. È l’eterno ritorno del reietto Pellegrini, che questa estate è stato privato della fascia di capitano da Gasperini e sembrava sul punto di lasciare la Roma, anche dopo le pesanti contestazioni subite dai tifosi nel corso della passata stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale

