Mi sono commosso dopo il gol io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro | il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale

Ilfattoquotidiano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione e a far saltare il banco è il numero 7 gialloross o, mandato in campo a sorpresa da Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37? del primo tempo. La squadra giallorossa così aggancia Milan e Napoli a quota 9, mentre la Lazio resta a 3 punti. Sorride la Roma, per Sarri e i biancocelesti è crisi nera. È l’eterno ritorno del reietto Pellegrini, che questa estate è stato privato della fascia di capitano da Gasperini e sembrava sul punto di lasciare la Roma, anche dopo le pesanti contestazioni subite dai tifosi nel corso della passata stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi sono commosso dopo il gol io amo roma ma non so cosa accadr224 in futuro il reietto pellegrini decide il derby della capitale

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono commosso dopo il gol, io amo Roma ma non so cosa accadrà in futuro”: il reietto Pellegrini decide il derby della Capitale

In questa notizia si parla di: sono - commosso

Io che non riesco a guardare un Gran Premio fino alla fine con F1, il film mi sono molto commosso

Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: Allen è vivo. Il papà commosso: «Abbiamo avuto paura, sono stati giorni tremendi»

Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo. Il papà commosso: «Abbiamo avuto paura, sono stati giorni tremendi»

Pellegrini: Mi sono commosso dopo il gol. Ero a un passo dall'addio, ma amo la Roma; Pellegrini: “Mi sono commosso dopo il gol. Amo la Roma ma non so cosa accadrà”; Roma, Pellegrini: Ero a un passo dall'andar via, commosso al gol.

sono commosso dopo golPellegrini a Dazn: “Mi sono commosso dopo il gol. Io questa maglia la amo” - ] ... Si legge su insideroma.com

sono commosso dopo golRoma, Pellegrini: “Mi sono commosso. Futuro? Finché sarò qui darò tutto” | OneFootball - Lorenzo Pellegrini ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il gol vittoria messo a segno nel derby contro la Lazio. Secondo onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Commosso Dopo Gol