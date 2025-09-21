Mi Manda Rai Tre accende i riflettori sull’emergenza idrica in Irpinia

Tempo di lettura: 3 minuti Una troupe di Mi Manda Rai Tre ha fatto tappa in Irpinia per raccontare la drammatica emergenza idrica che sta colpendo decine di comuni tra Avellino e Benevento. Le telecamere del programma si sono accese a Montefredane, per documentare un paradosso che lascia senza parole: in un territorio tra i più ricchi di sorgenti d’acqua d’Europa, i rubinetti restano a secco e le scuole rischiano di chiudere. Durante il collegamento, il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello ha spiegato la decisione che lo ha costretto a firmare un’ordinanza drastica: “ Senza acqua non ci sono le condizioni igienico-sanitarie minime per consentire le lezioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mi Manda Rai Tre accende i riflettori sull’emergenza idrica in Irpinia

