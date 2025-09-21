Viviamo nell’era delle notifiche costanti, un bombardamento di suoni e avvisi provenienti dai nostri smartphone. Per molti, la soluzione è semplice: la modalità silenziosa. Ma cosa si cela dietro questa scelta apparentemente innocua? Secondo gli psicologi, la ragione per cui attiviamo la modalità silenziosa potrebbe avere un significato più profondo di quanto pensiamo, rivelando aspetti interessanti della nostra personalità e del nostro rapporto con la tecnologia. L’uso costante dello smartphone ha portato i ricercatori a individuare comportamenti che riflettono specifici tipi di personalità. Ad esempio, controllare ripetutamente le proprie storie su Instagram potrebbe essere un segno di narcisismo, mentre un eccessivo tempo davanti allo schermo p uò avere effetti negativi sulla salute, danneggiando la memoria e le funzioni cognitive in generale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Metti sempre lo smartphone senza suoneria? C’è un motivo scientifico per cui lo fai (ed è contradditorio)