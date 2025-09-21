Meteo Italia presto emergenza maltempo | quando cambia tutto Le zone colpite prima

Meteo, cambia tutto da domani: il grande ritorno dell’autunno in Italia – Dopo settimane di caldo anomalo che hanno fatto sembrare settembre un’estate infinita, è tempo di cambiare guardaroba: da domani, le temperature crollano e la pioggia torna protagonista. Oggi, domenica 21 settembre, sarà l’ultimo giorno per godersi il sole e le temperature quasi estive, ma già da lunedì 22 settembre una perturbazione atlantica rivoluzionerà la scena meteo, con piogge e aria fresca soprattutto al Nord. Ecco cosa succederà e come prepararsi all’arrivo dell’autunno vero. Ultima domenica d’estate: sole e caldo da record. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

