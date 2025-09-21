Meteo Genova e Liguria | le previsioni per la settimana

Genovatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime ore di sole su Genova prima del peggioramento previsto per l'inizio della settimana. In particolare per la giornata di domani, lunedì 22 settembre, sono previsti pioggia e temporali, poi il clima si manterrà molto instabile, con un deciso abbassamento delle temperature.Meglio, dunque. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - genova

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il fine settimana

Meteo Genova: le previsioni per il weekend, tra sole e nuvole

Allerta meteo prolungata, la protezione civile di Genova avverte: "Forti rovesci sul ponente"

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana; Meteo, in Liguria domenica estiva prima del maltempo: in arrivo temporali e calo termico; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate.

meteo genova liguria previsioniMeteo, in Liguria domenica estiva prima del maltempo: in arrivo temporali e calo termico - Il progressivo avvicinamento di una perturbazione atlantica determinerà nella seconda parte di domenica un graduale aumento della nuvolosità e un primo calo delle temperature. msn.com scrive

meteo genova liguria previsioniMeteo, domenica estiva ma da lunedì 22 intensa perturbazione: le previsioni - Domenica con sole e caldo anomalo poi da lunedì forte perturbazione atlantica al Nord, Toscana e Sardegna con rischio nubifragi e brusco calo termico. Lo riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Genova Liguria Previsioni