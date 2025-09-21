Meteo cambia tutto da domani | cosa si scatena sull’Italia

– Il caldo anomalo che ha caratterizzato il mese di settembre sta per lasciare spazio all’autunno. Oggi, domenica 21 settembre, l’Italia potrà ancora godere di una giornata di sole e temperature quasi estive, ma da domani, lunedì 22, una perturbazione atlantica porterà piogge e un netto abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord. Sarà l’inizio ufficiale della stagione autunnale, con fenomeni localmente intensi e un progressivo peggioramento anche al Centro, mentre il Sud resisterà ancora per qualche giorno al maltempo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

