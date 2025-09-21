Konami riaccende i riflettori sulla saga di Metal Gear Solid e lo fa coinvolgendo direttamente i fan. In occasione del Tokyo Game Show, il publisher giapponese ha diffuso un sondaggio – già trapelato online – che chiede quale capitolo della serie i giocatori vorrebbero vedere rifatto in versione moderna attraverso un remake. Dopo l’uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che ha riportato in auge il terzo capitolo della saga con un comparto tecnico di nuova generazione, l’azienda sembra intenzionata a spingere ancora sulla strategia dei remake, sondando la community prima di muovere i prossimi passi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Metal Gear Solid, Konami chiede quale remake vogliono i fan in un nuovo sondaggio