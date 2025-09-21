Napoli-Pisa è alle porte e al di là del sicuro turnover che vedremo in campo, resta ancora da sciogliere il nodo relativo al portiere titolare. Ecco quando sceglierà Conte. Caratteristiche diverse, grande affidabilità. Si potrebbe riassumere così la difficoltà che ricorre nella scelta del portiere titolare ma, quel che è certo, è che questa competizione porterà vantaggi a entrambi. Non è un caso dunque che il tecnico salentino abbia spinto così tanto per avere Milinkovic. Il processo di mentalizzazione di una rosa passa anche attraverso l’istituzione di una sana competizione tra calciatori di ogni reparto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Meret o Milinkovic-Savic? Decisione in arrivo per Conte: quando arriverà la scelta