Mercoledì 2 supera Stranger Things 3 e conquista la Top 10 di Netflix
mercoledì 2 tra le serie più popolari su netflix. La seconda stagione di Mercoledì ha consolidato la sua posizione tra le produzioni più apprezzate dalla piattaforma di streaming, superando anche la terza stagione di Stranger Things. Nonostante un calo rispetto alla prima annata, lo show con protagonista Jenna Ortega continua a registrare numeri significativi, attestandosi tra i primi dieci titoli più visti di sempre su Netflix. performance e posizionamento nella classifica delle serie più viste. Mercoledì 2 ha debuttato sulla piattaforma in due tranche: la prima a fine agosto e la seconda all’inizio di settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
