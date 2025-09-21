Mercato Juve Liverpool e Manchester United sulle tracce del big bianconero | nuova indiscrezione inglese ma per i bianconeri è incedibile! Ultimissime

Mercato Juve, Liverpool e Manchester United seguono il big bianconero: ecco l’indiscrezione dall’Inghilterra, ma è incedibile. Appena tornato dall’infortunio, già al centro di indiscrezioni del mercato Juve. Il difensore brasiliano Gleison Bremer piace sempre alle big della Premier League. Secondo le ultime voci provenienti dall’Inghilterra, Manchester United e Liverpool vorrebbero l’ex Torino per la prossima estate, pronte a un assalto a suon di milioni. L’assalto della Premier League. Le prestazioni di Bremer, tornato a grandi livelli dopo il lungo infortunio, hanno riacceso i radar delle big inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Liverpool e Manchester United sulle tracce del big bianconero: nuova indiscrezione inglese, ma per i bianconeri è incedibile! Ultimissime

In questa notizia si parla di: mercato - juve

Mercato Juve: pronto il grande ritorno, accordo a un passo

Mercato Juve, si chiude per Conceicao: affare ai dettagli

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Juventus, hai visto Marco Palestra? L'obiettivo del mercato estivo stupisce con il Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE AFFASCINATA DA #BERNARDOSILVA, ARIA DI RINNOVO #YILDIZ, VOGLIA DI #ZHEGROVA #NEWS #ULTIMISSIME ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/mMLwPw3eymk?feature - X Vai su X

Juventus, Bremer è tornato uomo mercato: è già nel mirino di Liverpool e Manchester United; Il Liverpool non è la squadra che ha speso di più in estate!; Ultimi colpi! Juventus, dopo Zhegrova c'è Openda? Il Milan su Gomez del Liverpool.

Mercato Juve, Liverpool e Manchester United sulle tracce del big bianconero: nuova indiscrezione inglese, ma per i bianconeri è incedibile! Ultimissime - Mercato Juve, Liverpool e Manchester United seguono il big bianconero: ecco l’indiscrezione dall’Inghilterra, ma è incedibile Appena tornato dall’infortunio, già al centro di indiscrezioni del mercato ... Scrive juventusnews24.com

Juventus, Bremer osservato da Manchester United e Liverpool - Gleison Bremer resta nel mirino di Manchester United e Liverpool, pronte a tentare l’assalto per il difensore della Juventus. Segnala europacalcio.it