Mercato Juve Liverpool e Manchester United sulle tracce del big bianconero | nuova indiscrezione inglese ma per i bianconeri è incedibile! Ultimissime

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, Liverpool e Manchester United seguono il big bianconero: ecco l’indiscrezione dall’Inghilterra, ma è incedibile. Appena tornato dall’infortunio, già al centro di indiscrezioni del mercato Juve. Il difensore brasiliano Gleison Bremer piace sempre alle big della Premier League. Secondo le ultime voci provenienti dall’Inghilterra, Manchester United e Liverpool vorrebbero l’ex Torino per la prossima estate, pronte a un assalto a suon di milioni. L’assalto della Premier League. Le prestazioni di Bremer, tornato a grandi livelli dopo il lungo infortunio, hanno riacceso i radar delle big inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

