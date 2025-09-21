Mercatino delle pulci Marcenando il Premio Pieve e il Te deum della Chimera | gli eventi
Ecco gli eventi di oggi, domenica 21 settembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: mercatino - pulci
“MERCATINO DELLE PULCI”: DOMENICA SARÀ LA VOLTA DEL PARCO SCIAREDO Un’altra domenica al Mercatino. È quello delle “Pulci”, appuntamento ormai fisso a Castano Primo. Domenica 21 settembre, dalle 8.30 alle 16, le bancarelle vi aspettano al - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino delle pulci, Marcenando, il Premio Pieve e il Te deum della Chimera: gli eventi.