mercati intelligence e deterrenza la guerra silenziosa dei capitali secondo volpi

Le guerre del nostro tempo non si combattono soltanto sui campi di battaglia, ma nei silenzi dei mercati, nei movimenti repentini delle borse, nelle scelte occulte dei fondi sovrani. È un conflitto che non produce colonne di fumo, ma grafici che oscillano; non schiera divisioni corazzate, ma manda in avanscoperta algoritmi e strumenti finanziari. Una deterrenza invisibile, che spesso nasce e si consuma senza che l’opinione pubblica ne abbia percezione. Gli ultimi anni hanno reso evidente quanto la finanza sia diventata un’arma di potere globale. Il congelamento delle riserve russe, l’espulsione dal sistema Swift, le restrizioni sulle esportazioni tecnologiche hanno mostrato che l’arma economica non è più ancillare alla politica di difesa, ma parte integrante della strategia di deterrenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

