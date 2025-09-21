Meravigliose Cocciaretto e Paolini | l' Italia batte l' Usa 2-0 nella Billie Jean King Cup

Le ragazze di Tathiana Garbin difendono il titolo conquistato l'anno scorso grazie alle due vittorie in singolare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meravigliose Cocciaretto e Paolini: l'Italia batte l'Usa 2-0, nella Billie Jean King Cup

In questa notizia si parla di: meravigliose - cocciaretto

Cocciaretto ? "Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che ci seguono da casa, è incredibile il supporto che stiamo ricevendo ed è incredibile come sia cresciuto il tennis in Italia grazie a tutti i successi che hanno ottenuto i nostri ragazzi. Da Jasmine a Sara e Lu - X Vai su X

SIAMO IN VANTAGGIOOOOO! Cocciaretto vince una delle partite più importanti della sua carriera contro Navarro e porta le Azzurre a una vittoria dal secondo titolo consecutivo in Billie Jean King Cup #Tennis #BJKCup #Cocciaretto - facebook.com Vai su Facebook

Prima Cocciaretto, poi Paolini: è grande Italia! Le azzurre battono 2-0 gli Usa ed è trionfo nella BJK Cup; LIVE Cocciaretto-Navarro 6-4, 6-4, Italia-USA 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: impresa della carriera, vittoria memorabile; Il secondo trionfo consecutivo azzurro è anche di Latina grazie a Daniele Silvestre.

BJK Cup, Italia da impazzire! Paolini e Cocciaretto schiantano gli Usa, secondo trionfo consecutivo - Le azzurre ottengono uno storico successo contro le tenniste statunitensi Navarro e Pegula, portando a casa entrambi i match col punteggio di due set a zero ... Lo riporta tuttosport.com

BJK Cup - Paolini show: Italia sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo - L'Italia è sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo e per la sesta volta nella sua storia. Riporta tennisworlditalia.com