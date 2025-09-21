Mentre la Ferrari arranca nelle retrovie a Baku l’ex Sainz va in prima fila e al momento è secondo in gara

Carlos Sainz e Max Verstappen continuano ad accumulare successi a Baku. Dopo le qualifiche di ieri, con Sainz in seconda posizione e Verstappen in pole, l’attenzione è ora tutta rivolta alla gara, che si sta correndo in questi minuti e al momento lo spagnolo è secondo dietro Verstappen. Il giovane pilota spagnolo, al suo primo anno con la Williams, è chiamato a confermare sul circuito azero le qualità che lo hanno portato a una prestazione così straordinaria in condizioni estremamente complicate, durante sessioni di qualifiche segnate da bandiere rosse a ripetizione. Mentre la Ferrari continua ad arrancare nelle retrovie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mentre la Ferrari arranca nelle retrovie, a Baku l’ex Sainz va in prima fila (e al momento è secondo in gara)

