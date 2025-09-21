Meloni sul palco di Fenix | Non siete Gioventù meloniana ragionate con la vostra testa

(Adnkronos) – "È molto importante questo entusiasmo, grazie per questo affetto e questa manifestazione bellissima. Grazie a Fabio (Roscani, ndr) e a tutti i dirigenti Siete uno spettacolo. Dimostrate di essere un movimento con un’identità, autonomia, credo che sia il modo più sano e utile di interpretare il ruolo di movimento giovanile". Lo dice la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: meloni - palco

Bocchino elogia Meloni e viene contestato. Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco: “Porta rispetto” – Video

Bocchino magnifica Meloni e il pubblico lo contesta. Poi attacca Murgia e Padellaro minaccia di abbandonare il palco: “Porta rispetto” – Video

Lattuca show sul palco: "Ci opporremo ai tagli del governo Meloni"

Bonaccini sul palco dei giovani FdI: «Qui contro l'odio». E Arianna Meloni: «Serve il confronto» - X Vai su X

"La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Così Giorgia Meloni dal palco ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza delle M - facebook.com Vai su Facebook

Meloni a Fenix, elogio dei giovani FdI e monito su Charlie Kirk: cosa ha detto; Meloni: Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura; Fenix 2025, Meloni: Non siete la gioventù meloniana, ragionate con la vostra testa.

Meloni sul palco di Fenix: "Non siete Gioventù meloniana, ragionate con la vostra testa" - Le parole su Charlie Kirk: "Era pericoloso perché smontava la narrazione del mainstream con la logica" ... Da adnkronos.com

Meloni show a Fenix 2025, i giovani di Fdi intonano: "C'è solo un presidente". La premier: "Siete uno spettacolo" - Se siete qui è perché non credete a quello a cui gran parte dei media tenta di propinarvi" ... Scrive affaritaliani.it