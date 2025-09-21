Meloni ricorda Kirk | Non ci lasceremo intimidire

ROMA – “Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni in un passaggio dedicato a Charlie Kirk del suo videomessaggio a ‘En Europe, la droit qui gagne’, kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés. “Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

