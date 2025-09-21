Meloni replica alle opposizioni | Polemica sul nulla in tv per appena 80 secondi
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni sulla sua comparsa a Domenica In, definendo la questione “un’ennesima polemica sul nulla”. La premier ha chiarito che il suo intervento in collegamento video è durato poco più di un minuto e venti secondi, durante i quali ha sostenuto la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. L’intervento con Gualtieri e gli altri amministratori. Meloni ha precisato che il suo collegamento è avvenuto accanto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, esponente del Pd, e ad amministratori di schieramenti diversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Meloni replica alle opposizioni: "Polemica sul nulla, in tv per appena 80 secondi" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni sulla sua comparsa a Domenica In, definendo la questione ...
Premier in diretta a Domenica in per la cucina italiana. Pd-M5S: "E' "teleMeloni". La replica: "L'ennesima polemica sul nulla" - " La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con "Domenica In ", nel quale sono intervenuta per circa 80 ...