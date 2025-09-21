Meloni replica alle opposizioni | Polemica sul nulla in tv per appena 80 secondi

Thesocialpost.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni sulla sua comparsa a Domenica In, definendo la questione “un’ennesima polemica sul nulla”. La premier ha chiarito che il suo intervento in collegamento video è durato poco più di un minuto e venti secondi, durante i quali ha sostenuto la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. L’intervento con Gualtieri e gli altri amministratori. Meloni ha precisato che il suo collegamento è avvenuto accanto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, esponente del Pd, e ad amministratori di schieramenti diversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

meloni replica alle opposizioni polemica sul nulla in tv per appena 80 secondi

© Thesocialpost.it - Meloni replica alle opposizioni: “Polemica sul nulla, in tv per appena 80 secondi”

In questa notizia si parla di: meloni - replica

Consensi FdI, Meloni replica al Fatto

Tajani replica a Meloni: “Ius Italiae in linea con il programma, anche FdI era d’accordo”

Sala attacca Marcora (FdI) per fotomontaggio da galeotto con calze LGBTQ: “L’ho segnalato a Meloni”, la replica: “Minaccia?” - VIDEO

Meloni: Domenica In? Polemica sul nulla, ricordo premier Pd in tv 45 minuti; Meloni: “Europa di Ventotene non è la mia”. Caos in aula, Pd: oltraggio. Passa la risoluzione; Turismo e caro spiagge diventa un caso, Meloni replica alle accuse di Schlein e Conte: attacco alla sinistra.

Meloni replica alle opposizioni: “Polemica sul nulla, in tv per appena 80 secondi” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni sulla sua comparsa a Domenica In, definendo la questione ... Si legge su thesocialpost.it

meloni replica opposizioni polemicaPremier in diretta a Domenica in per la cucina italiana. Pd-M5S: "E' "teleMeloni". La replica: "L'ennesima polemica sul nulla" - " La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In ”, nel quale sono intervenuta per circa 80 ... Secondo gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Replica Opposizioni Polemica