Meloni replica alle opposizioni | Polemica sul nulla in tv per appena 80 secondi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alle critiche delle opposizioni sulla sua comparsa a Domenica In, definendo la questione “un’ennesima polemica sul nulla”. La premier ha chiarito che il suo intervento in collegamento video è durato poco più di un minuto e venti secondi, durante i quali ha sostenuto la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. L’intervento con Gualtieri e gli altri amministratori. Meloni ha precisato che il suo collegamento è avvenuto accanto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, esponente del Pd, e ad amministratori di schieramenti diversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

