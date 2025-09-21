Meloni | Non cadiamo nella trappola Più destra per cambiare l’Europa
Videomessaggio del premier per l’evento di Ecr organizzato da Marion Maréchal. Sentito omaggio a Kirk: «Ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee, non consentiremo questa spirale di violenza». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: meloni - cadiamo
#LaVeritàdioggi Gli 007 di mezzo mondo: «Su Putin allarmi gonfiati» ?Stasera i funerali di Kirk ?Meloni: «Non cadiamo nella trappola. Più destra per cambiare l’Europa» ?Don Bux: «Il Papa a Gaza? Un’idea ipotizzabile» http://social.laverita.info/sfogliato - X Vai su X
GAZA STA BRUCIANDO. La popolazione rimasta a Gaza City è intrappolata tra bombe e distruzione. Senza cibo, acqua e riparo, la popolazione in fuga è allo stremo. Non c'è nessun luogo sicuro per chi cerca di sopravvivere. Presidente Meloni, Governo itali - facebook.com Vai su Facebook