“Qualche giorno fa nessuno dei moralizzatori che hanno riempito le pagine di commenti su di voi ha ritenuto di dover dire mezza parola sull’ignobile post pubblicato da sedicenti antifascisti che esibiva l’immagine di Charlie Kirk a testa in giù, con la scritta -1 e con una eloquente didascalia che recitava ‘a buon intenditor, poche parole’. Una minaccia di morte, perché le cose vanno chiamate con il loro nome. Tutti zitti. Non ci facciamo fare la morale da questa gente, e siamo fieri di non essere come loro, profondamente orgogliosi di essere alternativi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni: “Noi mossi da amore mai da odio”