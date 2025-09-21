Meloni | Minacce si moltiplicano non abbiamo paura

Sorridente e fiera suona la carica ai suoi giovani e rispolvera i temi a lei cari: sicurezza, orgoglio, essere madre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di Fratelli d'Italia. Tanti i temi toccati in un discorso. 🔗 Leggi su Today.it

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream.

Meloni, le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura - "Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura".

