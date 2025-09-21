Meloni | Minacce ma non abbiamo paura
12.15 "Noi non siamo come loro.Sarà sempre l' amore e non l'odio a far muovere quello che facciamo.L'amore per l'Italia e per le persone, con il sorriso sulle labbra e con il rispetto per chi non la pensa come noi". Così la premier Meloni, dal palco di Fenix, festa della Gioventù. "Sono altri che sono cresciuti con l' idea che chi la pensava in maniera diversa da te andava abbattuto, non noi. Era così anche Charlie Kirk". "Le minacce si moltiplicano, man mano che dimostriamo di saper governare, ma non abbiamo paura",ha detto la premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
