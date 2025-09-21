Meloni | Minacce crescono ma non ci fermiamo Premier parla anche di scuola e merito

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento alla festa di Gioventù Nazionale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi, 21 settembre, a Fenix, la festa organizzata da Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Durante il suo discorso, la premier ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “Le minacce aumentano man mano che dimostriamo la nostra capacità di governare, ma non abbiamo paura”. Il sostegno dei giovani di Fenix. All’arrivo sul palco, Meloni è stata accolta da cori entusiastici: “Giorgia, Giorgia” e “C’è solo un presidente, un presidente”. Rivolgendosi ai giovani presenti, la premier ha sottolineato l’importanza dell’autonomia e della libertà di pensiero: “Non siete i giovani della Meloni, ma dell’Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: “Minacce crescono, ma non ci fermiamo”. Premier, parla anche di scuola e merito

In questa notizia si parla di: meloni - minacce

Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa

"Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte

Dritto e rovescio. . "Giorgia Meloni prende centinaia di insulti tutti i giorni, è sotto scorta, riceve minacce, bruciano fantocci con la sua immagine, offendono sua figlia di 10 anni e deve pure stare zitta?" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Le minacce anarchiche a Meloni: «Sei la prima della lista». Solidarietà del sindaco - X Vai su X

Meloni: “Minacce crescono, ma non ci fermiamo”. Premier, parla anche di scuola e merito.

Meloni e la politica estera: ferma ma dialogante, patriottica ma non nazionalista, conservatrice ma non chiusa. I motivi del successo - Nel panorama internazionale, Giorgia Meloni si è imposta come una figura sorprendentemente efficace e riconoscibile. Come scrive affaritaliani.it

Zingaretti, Meloni conferma che Ue è ferma a causa delle destre - "Per Giorgia Meloni serve un'Europa che faccia meno, divisa, ferma al presente e quindi destinata a non contare nulla. Riporta ansa.it