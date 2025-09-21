Meloni | L' odio non è finito con la morte di Charlie Kirk

"L'odio non è finito con la morte di Charlie Kirk”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di Fratelli D'Italia, che si sta svolgendo in queste ore a Roma. “Noi continueremo a rispettare chi la pensa come noi, a non avere paura del tentativo di demonizzare dei tentativi di censura, delle minacce che, chissà perché, si moltiplicano man mano che dimostriamo che sappiamo governare questa nazione. - ha proseguito la Presidente del Consiglio - Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle BR e non abbiamo paura oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

