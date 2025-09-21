Meloni | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte oggi a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Durante il suo intervento, ha lanciato un messaggio forte contro chi cerca di ostacolare l’azione del governo: “Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura”. Le parole di Meloni. “Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura”. Con queste parle la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: “Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura”

In questa notizia si parla di: meloni - minacce

Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa

"Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte

Dritto e rovescio. . "Giorgia Meloni prende centinaia di insulti tutti i giorni, è sotto scorta, riceve minacce, bruciano fantocci con la sua immagine, offendono sua figlia di 10 anni e deve pure stare zitta?" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Le minacce anarchiche a Meloni: «Sei la prima della lista». Solidarietà del sindaco - X Vai su X

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura'; Meloni: Minacce si moltiplicano, non abbiamo paura; Meloni: Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura.

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream. Si legge su ansa.it

Meloni, le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura - "Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura". Segnala ansa.it