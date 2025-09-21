Meloni | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura

Lapresse.it | 21 set 2025

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte oggi a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Durante il suo intervento, ha lanciato un messaggio forte contro chi cerca di ostacolare l’azione del governo: “Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura”. Le parole di Meloni. “Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura”. Con queste parle la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta alla giornata di chiusura di ‘Fenix’, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

