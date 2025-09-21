Meloni | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura Kirk fermato perché smontava narrazione mainstream

«Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Meloni: «Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura. Kirk fermato perché smontava narrazione mainstream»

In questa notizia si parla di: meloni - minacce

Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”

Crosetto: Russia e terrorismo principali minacce. Meloni: forte legame con gli Usa

"Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte

Dritto e rovescio. . "Giorgia Meloni prende centinaia di insulti tutti i giorni, è sotto scorta, riceve minacce, bruciano fantocci con la sua immagine, offendono sua figlia di 10 anni e deve pure stare zitta?" Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

Le minacce anarchiche a Meloni: «Sei la prima della lista». Solidarietà del sindaco - X Vai su X

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura'; Meloni: Minacce si moltiplicano, non abbiamo paura; Meloni: Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura.

Meloni: «Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura. Kirk fermato perché smontava narrazione mainstream» - «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». msn.com scrive

Meloni ai giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream. Lo riporta ansa.it