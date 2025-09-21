Meloni | Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura

AGI - 'Un presidente, solo un presidente, è il coro che hanno scandito i ragazzi Gioventù nazionale quando Giorgia Meloni è apparsa sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale che oggi si chiude all'Eur di Roma. "Grazie di questo entusiasmo, per questo affetto e per questa bellissima manifestazione", ha risposto la presidente del Consiglio. "Siete uno spettacolo", ha aggiunto. "Vi fanno passare come semplice manovalanza, come la gioventù Meloniana, perché forse a qualcuno fa più comodo descrivervi come semplici burattini per non descrivere la realtà. Ma se siete qui è perché non credete a quello a cui gran parte dei media tenta di propinarvi ogni giorno", ha affermato ancora. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Le minacce si moltiplicano, ma non abbiamo paura"

