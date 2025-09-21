”Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere”. Così la premier Giorgia Meloni, in collegamento con ‘Domenica In ‘, dalla tavola imbandita al Tempio di Venere, con lo sfondo del Colosseo, per ‘Il pranzo della domenica ‘, un’iniziativa, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni in tv parla delle “pasterelle” della domenica con i nonni, all’opposizione i dolci vanno di traverso…