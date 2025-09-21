Meloni in tv parla delle pasterelle della domenica con i nonni all’opposizione i dolci vanno di traverso…
”Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere”. Così la premier Giorgia Meloni, in collegamento con ‘Domenica In ‘, dalla tavola imbandita al Tempio di Venere, con lo sfondo del Colosseo, per ‘Il pranzo della domenica ‘, un’iniziativa, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - parla
Dazi, parla Meloni: “Saremmo più deboli. L’Italia farà la sua parte”
Il carrello della spesa si è mangiato i salari. E Meloni parla d’altro
Vi spiego il feeling tra Meloni e von der Leyen su Ue e non solo. Parla Mauro
comunque figo il paese di cui parla Meloni a fenix. chissà com’è viverci e dov’è - X Vai su X
Grande entusiasmo e grande partecipazione ad Ancona. Giorgia Meloni: "Fidatevi di chi parla poco e fa tanto". Piena sintonia con le Marche del Fare. Avanti tutta con Fratelli d'Italia, avanti con il centrodestra unito, avanti con Francesco Acquaroli, avanti con la - facebook.com Vai su Facebook
TeleMeloni invade Domenica IN, la premier parla di pastarelle con Mara Venier: Elly Schlein interviene - VIDEO; Meloni spot a Domenica In. Schlein: “Non riconosce la Palestina ma va in tv a parlare di pasticcini”; Meloni, Bonolis e Ferilli a tavola al Colosseo. La premier in tv lancia la cucina italiana: «Il pranzo della domenica per me vuol dire pastarelle».
Meloni a Domenica In, le opposizioni: "Teleregime” - Pd, M5S, +Europa e la presidente della Vigilanza Rai parlano di “spottone” elettorale, chiedendo l’intervento dell’Agcom ... Si legge su huffingtonpost.it
Meloni, Bonolis e Ferilli a tavola al Colosseo. La premier in tv lancia la cucina italiana: «Il pranzo della domenica per me vuol dire pastarelle» - La leader collegata in diretta con la prima puntata della nuova serie di «Domenica In» ... Lo riporta corriere.it