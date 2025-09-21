Meloni in tv parla delle pasterelle della domenica con i nonni all’opposizione i dolci vanno di traverso…

”Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere”. Così la premier Giorgia Meloni, in collegamento con ‘Domenica In ‘, dalla tavola imbandita al Tempio di Venere, con lo sfondo del Colosseo, per ‘Il pranzo della domenica ‘, un’iniziativa, promossa dai ministeri dell’Agricoltura e della Cultura insieme ad Anci, per sostenere la candidatura della Cucina italiana la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

TeleMeloni invade Domenica IN, la premier parla di pastarelle con Mara Venier: Elly Schlein interviene - VIDEO; Meloni spot a Domenica In. Schlein: “Non riconosce la Palestina ma va in tv a parlare di pasticcini”; Meloni, Bonolis e Ferilli a tavola al Colosseo. La premier in tv lancia la cucina italiana: «Il pranzo della domenica per me vuol dire pastarelle».

