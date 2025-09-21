Meloni in collegamento con Mara Venier a ‘Domenica In’ Pd e M5S insorgono
(Adnkronos) – ''Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro nel mondo e vogliamo farla riconoscere''. Così la premier Giorgia Meloni, in collegamento con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: meloni - collegamento
Verso l’incontro dei volenterosi per sostegno a Kiev. Meloni in collegamento
Domenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni
Domenica In, Meloni in collegamento da Roma per la prima puntata: il web impazza
Ma davvero siamo a questo punto? A Domenica In, mentre si parlava dell’evento dedicato alla cucina italiana, la conduttrice Mara Venier apre con una sorpresa: un collegamento con Giorgia Meloni. Un collegamento in cui chiede alla Presidente del Consigli - facebook.com Vai su Facebook
Schlein a Meloni: «Uniti vi batteremo, abituatevi». Dalla Festa dell'Unità il collegamento con la Flotilla - X Vai su X
Meloni in collegamento con Mara Venier a 'Domenica In', M5S insorge; Domenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni; Domenica In, inizio con il botto per Mara Venier: tra gli ospiti anche Giorgia Meloni (e scoppia la polemica).
Domenica In ritorna in tv, il primo collegamento di Mara Venier è con la premier Giorgia Meloni - La prima puntata di Domenica In del 21 settembre parte con un inizio piuttosto insolito: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collega con Mara ... Come scrive fanpage.it
Meloni in collegamento con Mara Venier a 'Domenica In', M5S insorge - La premier all'iniziativa per sostenere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco. Si legge su msn.com