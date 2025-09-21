Meloni | Il merito è l’unico vero ascensore sociale Il M5S attacca | Tagli vergognosi all’istruzione tutto chiacchiere e distintivo
Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un attacco frontale contro il governo Meloni dopo le dichiarazioni della premier dal palco di Fenix 2025, l'evento giovanile di Fratelli d'Italia tenutosi al Laghetto dell'Eur. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mille giorni di governo Meloni: merito a Giorgetti, ma prima o poi si dovrà pensare alla concorrenza
Meloni: “Il merito unico ascensore sociale. Grande alleanza tra scuola e lavoro”. E apre alle scuole paritarie: “Occorre affrontare la questione della parità educativa”
Meloni: “Il merito unico ascensore sociale. Grande alleanza tra scuola e lavoro”. E poi: “Ragionare su parità, assicurare alle famiglie piena libertà educativa”
