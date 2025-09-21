Meloni e i post su Kirk | Minacce si moltiplicano Non abbiamo avuto paura delle Brigate rosse non ne abbiamo oggi
“Continueremo a non avere paura del tentativo di demonizzarci dei tentativi di censura, degli insulti, delle minacce che man mano si moltiplicano “. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, la formazione giovanile di FdI, partendo da una considerazione sui post contro Charlie Kirk. “Non abbiamo avuto paura ai tempi in cui potevi essere ammazzato a colpi di chiave inglese per aver scritto un tema sulle Brigate rosse e non abbiamo paura oggi. Non abbiamo paura oggi. Non avremo paura domani perché tutto questo ci ha sempre e solo reso più consapevoli e più coraggiosi”, ha proseguito, sottolineando che “essere coraggiosi” oggi “significa prima di tutto non avere paura di dire la verità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
