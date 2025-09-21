Meloni da domani all’Onu focus su Gaza e riforma Nazioni Unite
New York, 21 set. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa per la serata di domani a New York, dove parteciperà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La premier sarà martedì alla cerimonia di apertura del dibattito generale. Il summit prevede gli interventi, tra gli altri, del segretario generale Antonio Guterres, della presidente dell’Assemblea Generale Annalena Baerbock, del presidente del Brasile Ignacio Lula e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’intervento di Meloni in Assemblea Generale è fissato per il 24 settembre alle 20, le due di notte in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
