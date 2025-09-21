Meloni | chi fa scena muta sarà bocciato la linea dura sugli esami

Nel suo intervento alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha denunciato il peso dell’ideologia sessantottina su scuola e università, rilanciando merito e disciplina come cardini della sua politica educativa. La premier ha illustrato nuove regole d’esame e ha invitato al “coraggio della verità” nel dibattito pubblico. Il Sessantotto come origine della crisi Alla festa . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it